31 Мая 2021
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Политика В России Москва
Единая Россия, праймериз (2021) | Фото: er.ru

Праймериз "ЕР" в Москве: главврач обошла Толстого, актер Машков – в десятке лидеров

Федеральный организационный комитет "Единой России" огласил итоги электронного голосования на праймериз.

Так, в Москве по итогам электронного предварительного голосования для потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы нынешний вице-спикер парламента Петр Толстой уступил главврачу городской больницы №52 Марьяне Лысенко.

Третье и четвертое места заняли действующие депутаты Госдумы Владимир Ресин и Виктор Селиверстов, пятерку замыкает замминистра обороны России Андрей Картаполов. В десятку также вошел актер Владимир Машков (у него девятое место).

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что в партийных праймериз приняли участие 11 млн россиян, участвовало 5,5 тыс. кандидатов средний конкурс составил 13 человек на место. Отбирались кандидаты как на думские, так и на местные выборы.

"Я не знаю результатов, естественно, но могу сказать так: победа в предварительном голосовании — это и есть предвыборная позиция. Вы уже находитесь в режиме исполнения обязательств, обещаний, которые вы давали во время общения с избирателями", - заявил Медведев.

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Теги: праймериз, единая россия, кандидаты



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