31 Мая 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале с МУПа взыскали 16 млн рублей ущерб за сброс стоков в водный объект

С МУП "Многоотраслевое производственное объединение энергосетей Трехгорного" взыскали более 16 млн рублей ущерба за сброс загрязняющих стоков в водный объект, сообщили Накануне.RU в пресс-службу УФССП по Челябинской области.

Решение о взыскании ущерба было принято по иску Уральского межрегионального управления Роспотребнадзора.

"В рамках исполнительного производства было обращено взыскание на счета организации, ограничено в регистрационных действиях имущество должника, затем арестованы четыре единицы авто и спецтранспорта: два экскаватора, автокран и легковой автомобиль ГАЗ 31105", - рассказали в управлении.

Руководство предприятия было предупреждено об уголовной ответственности. В результате с МУПа в полном объеме взыскали ущерб, причиненный водному объекту. В настоящий момент денежные средства поступили в бюджет.

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Теги: МУП, сброс стоков, суд, ущерб,



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