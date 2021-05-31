На Южном Урале с МУПа взыскали 16 млн рублей ущерб за сброс стоков в водный объект

С МУП "Многоотраслевое производственное объединение энергосетей Трехгорного" взыскали более 16 млн рублей ущерба за сброс загрязняющих стоков в водный объект, сообщили Накануне.RU в пресс-службу УФССП по Челябинской области.

Решение о взыскании ущерба было принято по иску Уральского межрегионального управления Роспотребнадзора.

"В рамках исполнительного производства было обращено взыскание на счета организации, ограничено в регистрационных действиях имущество должника, затем арестованы четыре единицы авто и спецтранспорта: два экскаватора, автокран и легковой автомобиль ГАЗ 31105", - рассказали в управлении.

Руководство предприятия было предупреждено об уголовной ответственности. В результате с МУПа в полном объеме взыскали ущерб, причиненный водному объекту. В настоящий момент денежные средства поступили в бюджет.