Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

Американский ученый Питер Хотез призвал обстоятельно изучить происхождение COVID-19, в противном случае человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32.

Один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США напомнил, что эпидемия COVID-19 является третьей по счету в XXI веке после эпидемий SARS и MERS.

Эксперт предложил направить в первичный очаг появления инфекции, город Ухань, группу вирусологов, эпидемиологов и других специалистов для сбора данных, пишет Regnum.

Для получения доступа к нужным лабораториям, образцам в Китае ученый предлагает оказать давление на власти КНР, вплоть до ввода санкций.

Ранее США призвали ВОЗ провести очередное расследование, в том числе и на территории Китая. Республиканцы из комитета по разведке палаты представителей США заявили о существовании косвенных доказательств лабораторного происхождения COVID-19. После этого президент США Джозеф Байден поручил разведслужбам "удвоить усилия" по поиску места происхождения COVID-19 и отчитаться результатах в течение 90 суток.