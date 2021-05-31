Лидер сборной Бельгии может пропустить матч с Россией и весь групповой этап Евро-2020

Один из лидеров сборной Бельгии по футболу Кевин де Брюйне может пропустить матч с Россией и весь групповой этап чемпионата Европы-2020.

29-летний полузащитник "Манчестер Сити" получил травму в финале Лиги чемпионов UEFA против "Челси" (0:1). Эпизод произошёл, когда футболист столкнулся с защитником соперника Антонио Рюдигером. Бельгиец был вынужден покинуть поле. В итоге у капитана "Манчестер Сити" был диагностирован перелом костей носа и левой глазницы.

В данный момент участие Де Брюйне в групповом этапе Евро-2020 под вопросом, пишет портал sportbox.ru. Напомним, что 12 июня сборная Бельгии начнёт турнир с матча против сборной России, а после сыграет с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).