31 Мая 2021
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Спорт
Кевин де Брюйне получил травму в финале Лиги чемпионов (2021) | Фото: Marc Atkins / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Лидер сборной Бельгии может пропустить матч с Россией и весь групповой этап Евро-2020

Один из лидеров сборной Бельгии по футболу Кевин де Брюйне может пропустить матч с Россией и весь групповой этап чемпионата Европы-2020.

29-летний полузащитник "Манчестер Сити" получил травму в финале Лиги чемпионов UEFA против "Челси" (0:1). Эпизод произошёл, когда футболист столкнулся с защитником соперника Антонио Рюдигером. Бельгиец был вынужден покинуть поле. В итоге у капитана "Манчестер Сити" был диагностирован перелом костей носа и левой глазницы.

В данный момент участие Де Брюйне в групповом этапе Евро-2020 под вопросом, пишет портал sportbox.ru. Напомним, что 12 июня сборная Бельгии начнёт турнир с матча против сборной России, а после сыграет с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).

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Теги: Кевин де Брюйне, Евро-2020, травма, Лига чемпионов, финал



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