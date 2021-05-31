В Нижневартовске с территории Комсомольского озера вывезли 20 "кубов" мусора

В Нижневартовске прошёл ежегодный "Городской молодёжный субботник". Он состоялся при поддержке регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в рамках нацпроекта "Экология". Он также приурочен к Международной экологической акции "Спасти и сохранить", окружному субботнику "Югра – мой чистый дом" и экологической акции "Чистый берег", сообщили Накануне.RU в мэрии.

Мероприятие прошло на территории Комсомольского озера. В нём приняли участие 13 команд – более 250 вартовчан. Убрано около 10 га территории, активисты вывезли 20 "кубов" отходов.

"Любое подобное мероприятие – как акция любви к природе, родному краю и городу, - сказала специалист-эксперт управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска Инна Луняк. – Важно, что на субботнике мы разделяем отходы на сухие и влажные, отдельно собираем пластик, металл и бумагу. Радует, что приходят жители и в рамках акции сдают макулатуру, металлолом и оргтехнику. Все это будет отправлено на переработку".

Субботник проходил в формате плоггинг-забега, совмещённого со сбором мусора. Участие мог принять любой желающий вартовчанин. Организаторы субботника предоставляли грабли и пакеты для сбора мусора.

"Прекрасное мероприятие. Необходимо чаще привлекать молодёжь к таким акциям. Это поможет сделать наш город чище. Видно заинтересованность людей к раздельному сбору мусора. Конечно, их немного, но со временем, я уверена, горожане поддержат этот тренд. Многие дети из детских садов города пытаются учить своих родителей раздельному сбору мусора. Это очень радует", - рассказала руководитель обособленного подразделения АО "Югра-Экология" в городе Нижневартовск Ирина Акчурина.

Как отметили организаторы субботника, пластик будет отправлен на переработку в специализированное предприятие. Весь остальной мусор направят в сортировочный центр. Там будет решено, что отправится на дальнейшую переработку, а что – на полигон для обезвреживания и утилизации.

"Мы сегодня очищали территорию Комсомольского озера от мусора и пластика. Делаем наш город и мир в целом чище", - рассказала участница субботника Надежда Балабанова.

В рамках Городского молодежного субботника также определили команду победительницу, которая собрала больше всего мешков с мусором. Обладателями переходящего ЭкоКубока Молодёжного центра стала команда Нижневартовского нефтяного техникума "Разработка". Они собрали 44 мешка. Организаторами субботника выступило МАУ города Нижневартовска "Молодёжный центр" и департамент общественных коммуникаций администрации города совместно с управлением по природопользованию и экологии.