Госдума в последний месяц работы даст "артиллерийский залп" по интернету

Госдума VII созыва во вторник, 1 июня, начнет последний месяц пленарных заседаний. График работы парламента был в очередной раз скорректирован две недели назад – последнее заседание состоится не 24-го, а 18-го июня, после чего депутаты отправятся работать в регионы (одновременно проводя предвыборную кампанию). Предполагается, что до этого они успеют провести еще 10 пленарок.

Депутаты на исходе полномочий текущего созыва проявляют изрядную активность. Так, уже завтра Госдума в первом чтении намерена рассмотреть три законопроекта, так или иначе затрагивающих СМИ и интернет.

Будет рассмотрен законопроект "единороссов" Александра Хинштейна и Сергея Боярского, которые предлагают запретить распространять информацию о запрещенных террористических организациях без указания на этот факт. В пояснительной записке к документу авторы указывают: сейчас Минюст ведет реестр экстремистских запрещенных организаций, а СМИ обязаны сообщать об этом при упоминании таких организаций (иначе им положен штраф и даже отзыв лицензии).

Однако, для реестра террористических запрещенных организаций, который ведет ФСБ, аналогичная пометка в СМИ не предусмотрена. "На наш взгляд, имеется очевидный законодательный пробел, поскольку степень социальной опасности от деятельности экстремистских и террористических организаций является очень высокой и соразмерной между собой", - отмечают Хинштейн и Боярский. Они предлагают обязать СМИ указывать, что деятельность террористической организации ликвидирована или запрещена. За нарушение этого требования депутаты также предлагают ввести административную ответственность.

Еще одна инициатива принадлежит однопартийцу и соратнику Хинштейна и Боярского Антону Горелкину. Парламентарий предлагает ввести единую обязательную метрику для измерения аудитории сетевых изданий и сайтов. "Исследования объема аудитории в сети "Интернет" будут проводиться на основании методики, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (Роскомнадзором)", - говорится в проекте Горелкина. Депутат предполагает, что измеритель будет или сам устанавливать необходимое ПО для измерения аудитории того или иного сайта, или пользоваться данными, предоставляемыми владельцем сайта.

Горелкин полагает, что его инициатива не потребует дополнительных бюджетных расходов. В законопроекте не указывается, из каких средств измеритель будет компенсировать расходы на новые измерения новой аудитории.

Третий законопроект за авторством все тех же Хинштейна, Боярского, Горелкина и сенатора Алексея Пушкова, пожалуй, самый потенциально резонансный. Он касается деятельности иностранных интернет-компаний на территории России.

"Законопроект разработан в целях нормативной регламентации процедуры оформления официального присутствия зарубежных компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, затрагивающую интересы российских граждан, а также в целях установления равных условий деятельности для российских и иностранных лиц", - говорится в пояснительной записке.

Авторы указывают на то, что иностранные интернет-компании занимают значительную долю на российском рынке, при этом находятся под иностранной юрисдикцией, не платят налоги и, что важнее, не реагируют на требования законодательства РФ и российских судов.

Депутаты предлагают обязать владельцев сайтов, чья суточная аудитория превышает 500 тыс. российских пользователей, создать в России филиалы или учредить российские юрлица.

"Кроме того законопроектом предусмотрены дополнительные меры понуждения иностранных интернет-компаний к выполнению российского законодательства: информирование пользователей информационного ресурса о нарушении законодательства РФ; запрет на распространение рекламы об информационном ресурсе; запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе; запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса; запрет на поисковую выдачу; запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных; частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу", - говорят авторы. Другими словами, готовится механизм для запрета YouTube или Instagram, если те не будут выполнять требования российских властей.

Напомним, что нынешняя сессия - заключительная у этого созыва Госдумы, в сентябре пройдут выборы нового состава парламента.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.