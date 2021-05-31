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Политика Приволжский ФО Пермский край
Игорь Шубин (2016) | Фото: Накануне.RU

Игорь Шубин одержал победу в "битве бывших мэров" на праймериз "ЕР" в Прикамье

В "битве бывших пермских мэров" победу на праймериз "Единой России" в Госдуму по округу №58 одержал Игорь Шубин. Результаты опубликованы на официальном сайте предварительного голосования, передает корреспондент Накануне.RU.

Игорь Шубин получил 11 859 голосов. Другой экс-мэр Перми Игорь Сапко заручился поддержкой 7 426 человек. Звезда сериала "Реальные пацаны", депутаты думы Осы Армен Бежанян получил 4 980 голосов.

При этом Игорь Сапко занял второе место на праймериз в Госдуму по партийным спискам. Его поддержали 38 587 человек.

Предварительное голосование прошло в Пермском крае с 24 по 30 мая. Принять участие в голосовании мог любой житель края через портал "Госуслуги".

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Теги: Игорь Шубин, Единая Россия, Госдума, одномандатник, Игорь Сапко



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Ранее 14.05.2021 12:20 Мск В Прикамье два бывших мэра Перми конкурируют на праймериз

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