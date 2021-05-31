31 Мая 2021
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Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

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Происшествия Свердловская область
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

Чкаловский районный суд примет решение об аресте химмашевского стрелка

Вопрос о мере пресечения для екатеринбуржца, который устроил стрельбу по людям на Химмаше вечером накануне, рассмотрит Чкаловский районный суд Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщила помощник председателя Чкаловского районного суда Екатерина Синицкая. Первое заседание состоится уже сегодня.

Напомним, что вечером 30 мая в доме по ул. Бородина 48-летний житель Екатеринбурга открыл стрельбу по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина. В результате этого пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения.

Дом со злоумышленником силовики брали штурмом. При задержании Сергей Б. был сильно пьян и не мог говорить, только хрипел. Его планируют отвезти на медосвидетельствование. Ранее соседи химмашевского стрелка сообщали, что якобы нападавший возглавлял одно из подразделений Росгвардии в прошлом. После - работал в ЧОП. В 90-е годы воевал в Чечне.

За несколько дней до происшествия от него ушла жена. В МВД сообщают, что стрелок был уволен из органов около 10 лет назад. Он служил инспектором ППС в звании старшего прапорщика.

В отношении задержанного химмашевского стрелка возбуждено уголовное дело по статьям покушение на убийство малолетнего, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Его направят на психиатрическую экспертизу.

Также стало известно, что в 2001 году в отношении стрелка уже возбуждали уголовное дело. По какой статье - информации нет.

Врачи ОДКБ №1 Екатеринбурга прооперировали девятилетнюю девочку, которая попала под пулю химмашевского стрелка. Сейчас она находится в реанимации. Состояние ребенка тяжелое.

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Теги: суд, стрелок, Химмаш



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