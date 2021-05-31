При вакцинации никаких побочных эффектов не бывает - РАН

У прививок нет и не может быть никаких побочных эффектов. Заявление об этом обнародовала Российская академия наук (РАН).

Отмечается, что "благодаря самоотверженному труду ученых и технологов во многих странах были быстро созданы вакцины, которые эффективно защищают от заражения COVID-19", в том числе в России. И только вакцинация - самый правильный ответ на "продолжающуюся пандемию". Но россияне не спешат вакцинироваться: только 8% получили две дозы, еще 3% - одну. Этого мало, и нужно, чтобы препарат ввели себе 60-70% населения. Иначе ограничения будут продолжаться. Так что всем нужно вакцинироваться в ближайший месяц, призывают в РАН.

"Президиум РАН заявляет: утверждения о том, что прививка может нанести какой-либо вред здоровью человека, рассуждения об "отдаленных последствиях вакцинации" не имеют научного обоснования. Имеющиеся в настоящее время российские вакцины не могут нанести никакого вреда здоровью", - говорится в заявлении.

При этом там считают, что прививка обеспечивает "защиту от заражения", хотя сами разработчики вакцин указывают, что она защищает не от заражения, а от тяжелых осложнений. Это заявление, как и то, что медицинское вмешательство не может иметь вообще никаких побочных эффектов, только дискредитирует РАН как научную организацию.

Напомним, в России до сих пор идет третья фаза клинических испытаний вакцин, которая и является прививочной кампанией.

В ЕС число побочных эффектов после вакцинации от коронавируса исчисляется сотнями тысяч, умерли более 8 тыс. человек. В США умерли более 3 тыс. По России официальных данных нет, так как такой статистики не ведется.