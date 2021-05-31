Кого свердловчане хотят видеть в Госдуме: "Единая Россия" подвела итоги праймериз

31 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
Единая Россия, праймериз (2021) | Фото: er.ru

Кого свердловчане хотят видеть в Госдуме: "Единая Россия" подвела итоги праймериз

Свердловское отделение партии "Единая Россия" подвело итоги праймериз. По итогам предварительного голосования в Госдуму определилась десятка лидеров, среди которых глава региона Евгений Куйвашев и бывший мэр уральской столицы Александр Высокинский.

Возглавил список с самыми востребованными свердловчанами в Госдуме Евгений Куйвашев, получив 174 тыс. 565 голосов. На втором месте экс-биатлонист Антон Шипулин с 64 тыс. 481 голосом. Тройку лидеров замыкает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников с 61 тыс. 81 голосом.

Сразу после него идет руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева с 22 тыс. 286 голосами. За ней, набрав 21 тыс. 536 голосов следует вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Седьмое место занял замгубернатора Свердловской области и бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Он с 16 тыс. 928 голосами следует сразу за депутатом Госдумы Федерального Собрания РФ Зелимханом Муцоевым, который набрал 19 тыс. 457 голосов.

На восьмом месте депутат Госдумы Федерального Собрания РФ седьмого созыва Андрей Ветлужских (15 тыс. 560 голосов), далее следует первый заместитель председателя заксобрания региона Виктор Шептий (13 тыс. 979 голосов). Закрывает десятку депутат, председатель мандатной комиссии заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников, заработавший 9 тыс. 559 голосов.

Напомним, что явка на предварительном голосовании партии "Единая Россия" превысила 10 млн человек, сказано на сайте "ЕР". Праймериз прошли с 24 по 30 мая в электронном виде. В последний день голосования в 43 регионах страны было также доступно голосование на участках. Ранее экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем telegram-канале сообщила, что снимает свою кандидатуру с праймериз "Единой России", на котором должны выбрать кандидатов для участия в выборах в Государственную думу нового созыва.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: праймериз, результаты, десятка лидеров



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети