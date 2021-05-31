Кого свердловчане хотят видеть в Госдуме: "Единая Россия" подвела итоги праймериз

Свердловское отделение партии "Единая Россия" подвело итоги праймериз. По итогам предварительного голосования в Госдуму определилась десятка лидеров, среди которых глава региона Евгений Куйвашев и бывший мэр уральской столицы Александр Высокинский.

Возглавил список с самыми востребованными свердловчанами в Госдуме Евгений Куйвашев, получив 174 тыс. 565 голосов. На втором месте экс-биатлонист Антон Шипулин с 64 тыс. 481 голосом. Тройку лидеров замыкает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников с 61 тыс. 81 голосом.

Сразу после него идет руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева с 22 тыс. 286 голосами. За ней, набрав 21 тыс. 536 голосов следует вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Седьмое место занял замгубернатора Свердловской области и бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Он с 16 тыс. 928 голосами следует сразу за депутатом Госдумы Федерального Собрания РФ Зелимханом Муцоевым, который набрал 19 тыс. 457 голосов.

На восьмом месте депутат Госдумы Федерального Собрания РФ седьмого созыва Андрей Ветлужских (15 тыс. 560 голосов), далее следует первый заместитель председателя заксобрания региона Виктор Шептий (13 тыс. 979 голосов). Закрывает десятку депутат, председатель мандатной комиссии заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников, заработавший 9 тыс. 559 голосов.

Напомним, что явка на предварительном голосовании партии "Единая Россия" превысила 10 млн человек, сказано на сайте "ЕР". Праймериз прошли с 24 по 30 мая в электронном виде. В последний день голосования в 43 регионах страны было также доступно голосование на участках. Ранее экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем telegram-канале сообщила, что снимает свою кандидатуру с праймериз "Единой России", на котором должны выбрать кандидатов для участия в выборах в Государственную думу нового созыва.