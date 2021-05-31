31 Мая 2021
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Политика Тюменская область
(2021) | Фото: admtyumen.ru

Моор назвал праймериз ЕР наиболее открытой и прозрачной процедурой выдвижения кандидатов

Предварительное голосование партии "Единая Россия" - наиболее открытая и прозрачная процедура выдвижения кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и Тюменской областной думы. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, проголосовав на праймериз "Единой России" на счетном участке в средней школе №69 в Тюмени 30 мая.

Предварительное голосование проходит в Тюменской области и по всей стране в период с 24 по 30 мая. Заявки на участие в праймериз в качестве кандидатов в нашем регионе подали 89 человек. При этом от уже действующих депутатов различного уровня поступило лишь 32 заявления - всего 36%. Отметим, что 37 кандидатов - моложе 35 лет, 23 являются участниками кадрового проекта "ПолитСтартап", 22 человека - члены общественных объединений и организаций.

"Очень важно, что участвовать в праймериз в качестве кандидатов имеют возможность не только единороссы, но и любой политически активный человек, который не является членом другой партии и обладает доверием земляков. "Единая Россия" - единственная партия, использующая такой механизм отбора кандидатов", - отметил губернатор.

Голосовать на праймериз могут все россияне, пользующиеся избирательным правом, подчеркнул Александр Моор. "Если вы не успели проголосовать в онлайн-режиме, сегодня это можно сделать очно. Приходите на счетные участки и выбирайте достойных", - обратился к землякам Александр Моор.

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Теги: александр моор, праймериз единой россии



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