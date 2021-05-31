Россиянам обозначили момент остановки роста цен

Россиянам назвали момент остановки роста цен. Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова сообщила агентству "Прайм", что цены перестанут расти в августе-сентябре этого года.

По ее словам, динамику цен на продовольственном рынке может изменить только новый урожай. Эксперт предупредила, что в летние месяцы темп продовольственной инфляции, скорее всего, замедлится.

Цены на плодоовощную продукцию обычно падают в августе и сентябре, а затем их будет определять количество и качество собранного урожая.

Есть сезонные колебания и в стоимости непродовольственных товаров. Перед новым учебным годом можно будет ожидать сезонного роста цен на технику, одежду и обувь.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин прокомментировал рост цен на социально значимые продукты в прошлом году и в текущем. Выступая с отчетом в Госдуме, премьер-министр заявил, что многие предприниматели повысили цены на продукты. Это подтолкнуло рост цен.

В правительстве считают, что рост цен на продукты в России ниже, чем в мире в целом.