Подписан протокол к соглашению по проекту строительства газопровода в Пакистане с участием ТМК

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в РФ Шафкат Али-Хан подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве по проекту строительства газопровода "Пакистанский поток".

Как сообщает пресс-служба Трубной Металлургической Компании (ТМК), документ позволит сторонам в скором времени приступить к практической реализации флагманского проекта двустороннего сотрудничества в энергетике.

Газопровод "Пакистанский поток" (прошлое название — "Север-Юг") свяжет инфраструктуру по приёму сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Протяжённость газопровода составит свыше 1,1 тыс. км, а пропускная способность — до 12,3 млрд куб. м в год.