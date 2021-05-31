31 Мая 2021
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Политика Челябинская область
Единая Россия, цитата Владимира Путина (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области определили победителей праймериз "ЕР" на выборах в Госдуму

В Челябинской области подведены итоги праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, передает корреспондент Накануне.RU.

В Челябинском одномандатном округе победил вице-спикер ЗСО Владимир Павлов, в Металлургическом округе больше всего голосов набрал депутат Госдумы Владимир Бурматов. По Коркинскому округу будет баллотироваться главврач детской больницы Антон Рыжий, В Златоустовском и Магнитогорском округах победу одержали действующие депутаты Госдумы Олег Колесников и Виталий Бахметьев.

По итогам голосования за список "ЕР" больше всего голосов набрал хоккеист, спортивный директор ХК "Металлург" Сергей Гомоляко. На втором месте главврач областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко. Также в первую пятерку вошли вице-спикер ЗСО Олег Голиков, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин и депутат ЗСО Алексей Денисенко.

Напомним, возглавит региональный список "Единой России" на выборах в Госдуму губернатор Алексей Текслер.

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Теги: праймериз, Госдума, выборы, Олег Колесников, Владимир Павлов,



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