В Челябинской области определили победителей праймериз "ЕР" на выборах в Госдуму

В Челябинской области подведены итоги праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, передает корреспондент Накануне.RU.

В Челябинском одномандатном округе победил вице-спикер ЗСО Владимир Павлов, в Металлургическом округе больше всего голосов набрал депутат Госдумы Владимир Бурматов. По Коркинскому округу будет баллотироваться главврач детской больницы Антон Рыжий, В Златоустовском и Магнитогорском округах победу одержали действующие депутаты Госдумы Олег Колесников и Виталий Бахметьев.

По итогам голосования за список "ЕР" больше всего голосов набрал хоккеист, спортивный директор ХК "Металлург" Сергей Гомоляко. На втором месте главврач областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко. Также в первую пятерку вошли вице-спикер ЗСО Олег Голиков, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин и депутат ЗСО Алексей Денисенко.

Напомним, возглавит региональный список "Единой России" на выборах в Госдуму губернатор Алексей Текслер.