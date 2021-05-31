31 Мая 2021
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ДТП, авария, пострадавшие (2021) | Фото: ГИБДД России по Свердловской области

На Алтае три человека погибли в крупном ДТП с автобусом

В Алтайском крае в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса погибли три человека, еще восемь человек получили травмы различной тяжести.

По данным регионального полицейского главка, авария произошла около семи утра на втором километра дороги К-04 "Повалиха - Первомайское - Журавлиха – Шатуново".   

По предварительной версии, 24-летний водитель легкового автомобиля Mazda ехал со стороны Первомайского и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Iveco – корпоративный транспорт перевозил сотрудников одной из компаний.

В результате ДТП водитель легковушки и двое его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда "скорой". Также получили травмы восемь пассажиров автобуса.

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Теги: дтп с погибшими, дтп с автобусом, алтай



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