На Алтае три человека погибли в крупном ДТП с автобусом

В Алтайском крае в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса погибли три человека, еще восемь человек получили травмы различной тяжести.

По данным регионального полицейского главка, авария произошла около семи утра на втором километра дороги К-04 "Повалиха - Первомайское - Журавлиха – Шатуново".

По предварительной версии, 24-летний водитель легкового автомобиля Mazda ехал со стороны Первомайского и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Iveco – корпоративный транспорт перевозил сотрудников одной из компаний.

В результате ДТП водитель легковушки и двое его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда "скорой". Также получили травмы восемь пассажиров автобуса.