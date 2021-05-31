Девочку, раненую химмашевским стрелком, прооперировали. Состояние тяжелое

Врачи ОДКБ №1 Екатеринбурга прооперировали девятилетнюю девочку, которую накануне вечером ранил стрелок на Химмаше. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

"Девочка прооперирована в областной детской клинической больнице №1. Состояние тяжелое, находится в реанимации", - рассказал Шестаков.

Напомним, что вечером в доме по ул. Бородина, 48-летний житель Екатеринбурга открыл стрельбу по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина. В результате этого пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения.

Дом со злоумышленником силовики брали штурмом. При задержании Сергей Б. был сильно пьян и не мог говорить, только хрипел. Его планируют отвезти на медосвидетельствование. Ранее соседи химмашевского стрелка сообщали, что якобы нападавший возглавлял одно из подразделений Росгвардии в прошлом. После - работал в ЧОП. В 90-е годы воевал в Чечне.

За несколько дней до происшествия от него ушла жена.

В МВД сообщают, что стрелок был уволен из органов около 10 лет назад. Он служил инспектором ППС в звании старшего прапорщика.

В отношении задержанного химмашевского стрелка возбуждено уголовное дело по статьям покушение на убийство малолетнего, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Его направят на психиатрическую экспертизу.

Также стало известно, что в 2001 году в отношении стрелка уже возбуждали уголовное дело. По какой статье - информации нет.