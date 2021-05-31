МИД допустил вовлечение SWIFT в "санкционную спираль" против России

Система SWIFT может быть вовлечена в "санкционную спираль" против России, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, угрозы отключить Россию от международной системы SWIFT звучат из-за рубежа и конкретно от США все чаще.

Биричевский уточнил, что пока речи об отключении России от системы не идет, "но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо". Он сообщил, что в стране уже началась работа по созданию альтернативной SWIFT системы.

Напомним, в Центробанке России считают, что в настоящее время нет рисков отключения страны от международной платежной системы SWIFT.

Как заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, в противном случае страна сможет перейти на аналог — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

В Кремле заявляли, что ситуация в мировой политике обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.