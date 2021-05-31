31 Мая 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО
Вступление Олега Гуменюка в должность мэра Владивостока (2019) | Фото: www.primorsky.ru

СКР проводит обыск у экс-главы Владивостока, подавшего в отставку 12 назад

Следственный комитет России проводит обыски дома у экс-главы Владивостока Олега Гуменюка, подавшего в отставку менее двух недель назад. Проведение следственных действий подтвердили в региональном управлении Следственного комитета, но пока не стали сообщать никаких подробностей.

Источник "Интерфакса" сообщил, что обыски могут быть связаны с делом о махинациях на кладбищах, Гуменюк по нему проходит как свидетель.

Напомним, 18 мая мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что уходит в отставку. В своем блоге он сообщил, что консолидированное решение об этом принято им, вице-премьером РФ, полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и главой Приморья Олегом Кожемяко.

Ранее Трутнев предложил Гуменюку написать заявление о добровольном уходе из-за неудовлетворительной работы.

Губернатор Приморья в ходе рабочей поездки полпреда президента в ДФО рассказал ему о необходимости смены мэра Владивостока.

Месяц назад Кожемяко проинспектировал ход работ на объектах, возводимых в рамках нацпроектов и комплексного плана развития Владивостока и остался недоволен.

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Теги: скр, олег гуменюк, владивосток, обыск, мэр



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