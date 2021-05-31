31 Мая 2021
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Политика В России
съезд КПРФ (2021) | Фото: kprf.ru

Коммунисты хотят проверить антиэкстремистские поправки на соответствие Конституции

Партия КПРФ намерена обратиться в Конституционный суд, чтобы проверить на соответствие Основному закону поправки к выборному законодательству, ограничивающих избирательные права лиц, признанных причастными к деятельности экстремистских организаций.

Как считают коммунисты, поправки противоречат 54-й статье Конституции, исключающей обратную силу закона. Другие оппозиционные фракции пока не спешат поддерживать инициативу КПРФ, которым для обращения в Конституционный суд необходима их поддержка.

Коммунисты подчеркивают, что закон распространяет запрет на участие в выборах на участников и руководителей организаций, которые могли работать в них до того, как суд присвоил им соответствующий статус.

Согласно закону, для обращения в КС необходимо собрать подписи 90 депутатов (у КПРФ сейчас 43 мандата, у ЛДПР 40, у СР 23). Представители ЛДПР и "Справедливой России" заявили, что пока вопрос о поддержке обращения коммунистов не обсуждался во фракциях, и говорить о его поддержке рано, пишет "Коммерсант".

Своим запросом коммунисты подтверждают имидж наиболее последовательной оппозиционной системной партии, а запрет избираться потенциально может повлиять на их региональных активистов из-за публикации ими ссылок на расследования оппозиционера Алексея Навального, считает политолог Александр Пожалов.

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Теги: КПРФ, выборы, Конституция



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