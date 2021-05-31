В Египте выявлено семь случаев заражения "черной плесенью"

В Египте выявили семь случаев грибкового заболевания мукормикоза под названием "черная плесень".

Все случаи заражения были диагностированы в провинции Шаркия. Плесень поражает жителей с ослабленным иммунитетом на фоне перенесенных ими заболеваний, в том числе и COVID-19.

Трем заразившимся сделаны операции по удалению поврежденных органов, один находится в крайне тяжелом состоянии. В человеческий организм чаще всего грибок попадает через аппараты искусственной вентиляции легких, сообщает "Рен ТВ".

Напомним, вспышку "черной плесени" в начале мая выявили в Индии. Власти индийских штатов Телангана и Раджастхан объявили эпидемию грибкового заболевания