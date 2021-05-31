Пушков прокомментировал слова Байдена о встрече с Путиным

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что российским властям есть что предъявить Вашингтону, если лидер США Джо Байден захочет обсудить с российским президентом соблюдение прав человека в РФ, написал Пушков в своем Telegram-канале.

"В Женеве явно не будет легкого диалога. Байден опять делает жесткие заявления в адрес Путина", - отметил сенатор. "Для начала - потребовать от Байдена прекратить преследование Джулиана Ассанжа и отказаться от требования о его выдаче США", - отметил Пушков.

Напомним, Байден заявил, что он не позволит нарушать права человека и намерен дать это понять на встрече с Путиным.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.