31 Мая 2021
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Происшествия За рубежом
фильм &quot;турист&quot;, ЦАР (2021) | Фото: кадр из фильма &quot;Турист&quot;

В Центральноафриканской Республике при взрыве погибли трое россиян

Трое российских сотрудников военизированных подразделений погибли при взрыве придорожной бомбы в Центральноафриканской.

Кроме того, погибли двое полицейских африканской страны. Инцидент произошел в деревне Бандиба на северо-западе ЦАР, когда на мине подорвались две полицейских машины. Еще пять человек получили ранения, сообщает РБК.

В мае на телеканале RT вышел специальный репортаж из столицы Центральноафриканской Республики, где состоялся премьерный показ российского фильма "Турист".

Картина получила огромное количество восторженных отзывов среди зрителей и среди деятелей киноиндустрии.

Фильм рассказывает о событиях, которые несколько месяцев назад происходили в ЦАР

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Теги: ЦАР, военные



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