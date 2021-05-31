В Центральноафриканской Республике при взрыве погибли трое россиян

Трое российских сотрудников военизированных подразделений погибли при взрыве придорожной бомбы в Центральноафриканской.

Кроме того, погибли двое полицейских африканской страны. Инцидент произошел в деревне Бандиба на северо-западе ЦАР, когда на мине подорвались две полицейских машины. Еще пять человек получили ранения, сообщает РБК.

В мае на телеканале RT вышел специальный репортаж из столицы Центральноафриканской Республики, где состоялся премьерный показ российского фильма "Турист".

Картина получила огромное количество восторженных отзывов среди зрителей и среди деятелей киноиндустрии.

Фильм рассказывает о событиях, которые несколько месяцев назад происходили в ЦАР.