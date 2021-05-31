31 Мая 2021
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Политика В России
примаков (2015) | Фото:

Зять Ельцина: Приемником первого президента России мог стать не Путин, а Примаков

Бывший премьер-министр Евгений Примаков "вполне мог" стать преемником Бориса Ельцина и президентом РФ, однако этому помешали личные качества политика, а также принятые им решения.

Об этом сообщил в своей книге "От Ельцина до Путина. И обратно" бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко, фрагмент которой опубликовало "Эхо Москвы". Одной из причин того, что Примаков не стал приемником, указывается то, что он не переносил критику в свой адрес. Любая критическая публикация или заявление депутатов "били ему прямо в сердце".

Кроме того, экс-премьер жестко проводил свою линию без учета позиции Администрации президента, что "раздражало" шефа администрации Александра Волошина. "…Но Ельцин не любил, когда на него давили. А Примаков, похоже, стал давить", указывает автор.

Так, например, однажды Примаков "поднял президента с постели" и потребовал сместить с должности главу Внешэкономбанка Андрея Костина.

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Теги: Ельцин, Путин, президент Примаков



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