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пиво, руль, бутылка (2015) | Фото: plus.google.com

Минпромторг не исключает принудительное внедрение алкозамков

Минпромторг обсуждает с ГИБДД России идею оборудовать алкозамками машины принудительно.

Речь идет о тех водителей, что хоть раз привлекался к административной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил замглавы министерства Василий Шпак, оборудовать автомобиль устройством такие водители будут за своей счет.

Шпак не исключил, что высокий спрос на алкозамки может быть у такси и каршеринговых компаний.

Ведущим разработчиком проекта выступает ООО "Омега". Алкозамок работает на основе системы ГЛОНАСС, сообщает РИА "Новости".

Еще в 2012 году депутаты Госдумы России разработали пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и закон о безопасности дорожного движения, согласно которому хотя бы раз пойманный нетрезвым за рулем водитель будет обязан установить на автомобиль алкозамок.

При этом отмечалось, что реализовать на практике предложение будет сложно. В частности, на российском рынке алкозамки практически не продаются, поскольку нет спроса на подобные устройства.

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Теги: алкозамок, Минпромторг, алкоголь, транспорт



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