31 Мая 2021
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Политика В России За рубежом
Коллаж, Владимир Путин, Джо Байден (2021) | Фото: Накануне.RU

Байден заявил, что США не позволят Путину нарушать права человека

Американский лидер Джо Байден заявил, что даст знать президенту России Владимиру Путину о нетерпимости Белого дома к нарушению прав человека.

В ходе намеченного на 16 июня российско-американского саммита Байден обозначит, что США не будут стоять в стороне, пишет "Коммерсант".

Напомним, лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня.

Отмечается, что стороны обсудят стратегическую стабильность, а также борьбу с пандемией COVID-19 и "урегулирование региональных конфликтов".

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Теги: Байден, Путин, права человека



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