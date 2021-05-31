Google усложняла интерфейс Android, чтобы собирать данные геолокации

Сотрудники Google признали, что пользователи операционной системы Android практически не могут использовать геолокацию и не передавать при этом данные в корпорацию.

При этом в компании пыталась убедить производителей смартфонов, работающих на операционной системе Android, спрятать настройки геолокации. При этом сами сотрудники Google в деловой переписке сообщали, что хотели бы отказаться от излишней передачи данных, пишет "Коммерсант".

Ранее в Москве мировой суд оштрафовал американскую корпорацию Google на 3,5 млн руб.

Штраф выписан за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи на территории России.