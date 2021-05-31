Появились кадры задержания екатеринбургского стрелка

Следственным комитетом России опубликованы кадры задержания жителя Екатеринбурга, который устроил из окна своей квартиры.

На видео видно, как мужчина лежит на животе, на его руках наручники. На месте стрельбы работают силовики. После штурма в квартире, где проживал злоумышленник, выбиты стекла на окнах.

Напомним, вечером 30 мая в доме по ул. Бородина, 48-летний житель Екатеринбурга Сергей Б. "открыл стрельбу по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина". В результате этого пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения.

Как сообщалось, мужчину направят на психиатрическую экспертизу.

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