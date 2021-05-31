31 Мая 2021
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Политика В России
Единая Россия, праймериз (2021) | Фото: er.ru

В праймериз "Единой России" приняли участие более 10 млн человек

Явка на предварительном голосовании партии "Единая Россия" превысила 10 млн человек, сказано на сайте "ЕР".

"И то, что такое большое количество избирателей (почти 6 млн человек) выбрали онлайн-голосование значит, что люди поддержали удобство такой системы выражения своего мнения", — сообщил сенатор Александр Карелин. Он отметил, что Новых лиц — больше трети всех участников.

Праймериз прошли с 24 по 30 мая в электронном виде. В последний день голосования в 43 регионах страны было также доступно голосование на участках.

Ранее экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем telegram-канале сообщила, что снимает свою кандидатуру с праймериз "Единой России", на котором должны выбрать кандидатов для участия в выборах в Государственную думу нового созыва.

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Теги: праймериз, Единая Россия



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