31 Мая 2021
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стрельба, Химмаш, Бородина, штурм (2021) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургского стрелка направят на психиатрическую экспертизу

Мужчину, открывшего стрельбу в Екатеринбурге, направят на психиатрическую экспертизу.

По словам источника РИА "Новости", по подобным делам назначаются разные виды судебных экспертиз, в том числе - психолого-психиатрическая.

Напомним, вечером 30 мая в доме по ул. Бородина, 48-летний житель Екатеринбурга Сергей Б. "открыл стрельбу по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина". В результате этого пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения.

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Теги: Екатеринбург, стрельба, оружие



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