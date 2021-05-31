Екатеринбургского стрелка направят на психиатрическую экспертизу

Мужчину, открывшего стрельбу в Екатеринбурге, направят на психиатрическую экспертизу.

По словам источника РИА "Новости", по подобным делам назначаются разные виды судебных экспертиз, в том числе - психолого-психиатрическая.

Напомним, вечером 30 мая в доме по ул. Бородина, 48-летний житель Екатеринбурга Сергей Б. "открыл стрельбу по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина". В результате этого пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения.

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