Состояние девочки, раненной химмашевским стрелком, ухудшилось

Состояние девочки 2012 года рождения, которую сегодня в Екатеринбурге ранил химмашевский стрелок, ухудшилось, передает корреспондент Накануне.RU.

По нашей информации, пуля попала ей в область печени. Состояние ребенка близко к критическому. Врачи продолжают борьбу за ее жизнь.

Также стало известно, что в 2001 году в отношении стрелка уже возбуждали уголовное дело. По какой статье - информации нет.

Напомним, сегодня вечером в доме по ул. Бородина, 48-летний житель Екатеринбурга Сергей Б. "открыл стрельбу по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина". В результате этого пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения.

Дом со злоумышленником силовики брали штурмом. Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям покушение на жизнь малолетнего и покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По данным telegram-канала Life Shot, при задержании Сергей Б. был сильно пьян и не мог говорить, только хрипел. Его планируют отвезти на медосвидетельствование. Ранее соседи химмашевского стрелка сообщали нам, что якобы нападавший возглавлял одно из подразделений Росгвардии в прошлом. После - работал в ЧОП. В 90-е годы воевал в Чечне.

За несколько дней до происшествия от него ушла жена.

В МВД сообщают, что стрелок был уволен из органов около 10 лет назад. Он служил инспектором ППС в звании старшего прапорщика.