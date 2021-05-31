Не скучно, безопасно и полезно смогут отдохнуть летом дети Нижневартовска

Еще чуть-чуть и все школьники страны могут с полным правом радостно прокричать - ура, у нас каникулы! Но, если ребятам еще придется совсем немного потрудиться за партами перед заслуженным отдыхом, то родители и те, кто отвечает за организацию каникулярных дней, уже давно работают над тем, как сделать отдых ребенка и полноценным, и безопасным, и полезным.

В 2021 году летний отдых российских детей стал предметом забот на самом высоком государственном уровне. Президент Владимир Путин выступил с инициативой возвращать гражданам 50% стоимости путевки в детский лагерь во время оглашения послания Федеральному собранию. Программа детского кешбэка запущена 25 мая, заявил 19 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента Владимира Путина по итогам реализации послания Федеральному Собранию. Получить компенсацию половины стоимости путевки смогут дети, отдыхающие в лагерях. Президент поручил оперативно проработать условия получения кешбэка.

Что касается Нижневартовска, то летний отдых детей в этом году будет организован заботами мэрии по нескольким направлениям: с выездом за пределы города и в самой столице Самотлора.

Что касается выездного организованного отдыха, то , согласно постановления губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой от 28 апреля 2021 года определены такие направления - Республика Крым, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Тюменская область, Свердловская область, Челябинская область, Волгоградская область.

Ирина Воликовская, заместитель главы города Нижневартовска, директор департамента по социальной политике рассказала Накануне.RU, что администраций города еще в минувшем году заключен контракт на организацию отдыха и оздоровления детей города в оздоровительном учреждении «Шахтинский текстильщик» (Краснодарский край, поселок Ольгинка) на общее количество путевок - 220. А на данный момент уже подготовлена конкурсная документация на приобретение дополнительных 520 путевок.

"Готовится конкурсная документация на организацию отдыха и оздоровления детей в Тюменской области, плановый охват 90 детей. Проезд детей планируется организовать железнодорожным транспортом", - рассказала Ирина Воликовская.

Всего в бюджете столицы Самотлора на организацию отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно в период летних каникул 2021 года предусмотрено более 144 миллионов рублей. В том числе, на организацию отдыха в лагерях с дневным пребыванием организованных на базе образовательных, культурных и спортивных организациях – более 70 миллионов рублей.

А на организацию отдыха и оздоровления детей в Тюменской области, Краснодарском крае планируется истратить более 73 миллионов рублей.

В самом городе будет организовано 48 лагерей дневного пребывания детей. Как сообщилаНакануне.RU Инна Святченко, директор департамента образования администрации города, 38 лагерей будет создано на базе учреждений образования, 3 лагеря - учреждений спорта; - 4 лагеря - учреждений культуры; 2 лагеря - учреждений социального обслуживания населений и один лагерь на базе образовательных организаций окружного подчинения. Всего планируется, что услугами этих детских лагерей воспользуются более 4 000 человек.

В самом городе будет организовано 48 лагерей дневного пребывания детей. Как сообщила Накануне.RU Инна Святченко, директор департамента образования администрации города, 38 лагерей будет создано на базе учреждений образования, 3 лагеря - учреждений спорта; - 4 лагеря - учреждений культуры; 2 лагеря - учреждений социального обслуживания населений и один лагерь на базе образовательных организаций окружного подчинения. Всего планируется, что услугами этих детских лагерей воспользуются более 4 000 человек.

Инна Святченко подчеркивает, что большая часть путевок администрацией города для родителей предоставляется бесплатно, родители оплачивают только стоимость проезда. А по направлениям где, предусмотрена родительская плата, она составит не более 8 600 рублей.

Городские лагеря для отдыха школьников в Нижневартовске будут работать по двенадцати профильным направлениям. Тематика самая разнообразная - спортивные, театральные, развлекательные, лидерские, языковые, досуговые, вокальные и так далее.

«Отдельно хотелось бы сказать о новинках 2021 года, это профильные лагеря: «Путешествие во Францию» (изучение французского языка и истории Франции, СШ №23), «Путешествие в мир Китайской культуры» (изучение китайского языка СШ №8), Лидерский лагерь (СШ №40), Лагерь труда и отдыха (ЦДТ), - отмечает Инна Святченко. - Что касается вопроса получения кешбэка за путевки в летние оздоровительные лагеря, то как только появится уточненная информация департамент образования Нижневартовска оперативно проинформирует об этом родителей (законных представителей)».

Конечно, детский лагерь дневного пребывания - это не единственная возможность отдохнуть с пользой для развития ребенка. Большой популярностью круглый год в городе пользуются детские подростковые клубы. В летние дни юные вартовчане, конечно, будут активно пользоваться их услугами.

Недавно в городе, изучив общественное мнение, решили переформатировать работу подростковых клубов. Предполагается, что 3 из существующих 11 станут тематическими. Для реализации проекта администрация муниципалитета участвует в региональном конкурсе инициативных проектов, который проводится автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион».

Отдельно стоит отметить, что все детские рекреации в своей работе по-прежнему строго придерживаются антиковидных ограничений.

В преддверие каникулярной поры на портале системы образования города Нижневартовска уже принимаются заявки от родителей. По трем направлениям: отдых детей на территории города, с выездом из муниципалитета и для детей, проявивших способности в сфере образования. Подать заявление можно и через портал, и лично.

Городская акция «Дарим лето!» стартует в Нижневартовске в первый день июня. Традиционно она продлится до конца августа. Одна из задач акции – организация и проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий в микрорайонах города, приобщение детей и молодежи к активным, безопасным формам отдыха.

В июне в акцию включатся четыре подростковых (молодежных) клуба по месту жительства: «Солнышко» (улица Интернациональная, 43-36); «Бригантина» (улица Нефтяников, 17А-3); «Огонёк» (проспект Победы, 13А-3); «КосмоКвант» (улица Омская, 17).

Специалисты МАУ города Нижневартовска «Молодежный центр» будут проводить занятия разнообразного характера в онлайн-форматах. Это квесты, творческие мастер-классы, игры в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram», «ТикТок». Мероприятия в офлайн-формате будут проходить в клубах по предварительной записи с ограниченным количеством детей (до 5 человек). Еще одной точкой для отдыха подрастающего поколения станут придомовые территории клубов. Дворовые активности будут осуществляться на открытом воздухе с учетом погодных условий.

В расписании летних развлечений в этом году появятся новые форматы и тематики. К примеру, в одном из клубов по месту жительства дети смогут бесплатно изучать английский и французский языки. Такие уроки организуют педагоги Школы иностранных языков «Полиглот».

«Наша школа иностранных языков с удовольствием присоединится к городской акции «Дарим лето», чтобы каникулы юных вартовчан прошли весело и познавательно, - рассказала руководитель школы «Полиглот» Эльвира Панфилова. – У нас есть 18-летний опыт работы в Нижневартовске, прекрасные педагоги. Мы хотим быть полезными городу и готовы подарить свои знания детям. Такой опыт сотрудничества будет интересен и для нашего центра, и для семей с детьми».

В Нижневартовске продолжается работа по изменению формата клубов по месту жительства. Как рассказала заместитель главы Нижневартовска, директор департамента общественных коммуникаций администрации города Светлана Селиванова, в качестве примера положительного опыта смены формата клуба можно привести недавно созданный «КосмоКвант».

«Подростковые клубы, всего их 11, расположены в различных частях города. В среднем их посещает от 2000 до 4000 человек в месяц. Клубы служат для организации досуга детей и подростков, - пояснила заместитель главы Нижневартовска, директор департамента общественных коммуникаций администрации города Светлана Селиванова. - Анализируя пожелания жителей города, мы пришли к выводу, что сейчас у населения есть запрос на создание тематических клубов. Сегодня уже разработана концепция полного переформатирования трех подростковых клубов».

Для тех юных вартовчан, которые желают поработать в свои каникулы, администрация города организует и эту возможность. Временное трудоустройство возможно для ребят от 14 до 18 лет.

Одним словом, в Нижневартовске почти все уже готово, чтобы юные горожане провели лето с пользой для здоровья, безопасно и интересно.