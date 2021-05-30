Очевидцы: химмашевский стрелок якобы раньше возглавлял одно из подразделений Росгвардии

Химмашевский стрелок Сергей Б. ранее якобы возглавлял одно из подразделений Росгвардии. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил один из соседей задержанного злоумышленника.

Очевидцы подтверждают ранее прозвучавшую информацию о том, что от него четыре дня назад ушла жена. Кроме того, соседи сообщают, что когда стрелявший начал палить по припаркованным машинам, он попал в автомобиль, с полным бензобаком - машина могла взорваться, если бы пуля попала в бензобак.

Полицейских вызвала соседка стрелявшего.

Сама стрельба длилась минут 40. После задержания, когда полицейские вывели стрелка на улицу, очевидцы пожелали ему "сдохнуть", и обругали стрелявшего матом.

Напомним, были ранены два человека - девятилетняя девочка получила ранение в живот и находится в больнице, в тяжелом состоянии. "Скорая" забрала ее за пять минут. Ребенку делают операцию. Также в ногу был ранен росгвардеец. Ему тоже оказывают необходимую медицинскую помощь.