31 Мая 2021
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стрельба, Химмаш, Бородина, штурм (2021) | Фото: Накануне.RU

Официально: СКР возбудил уголовное дело в отношении химмашевского стрелка

В отношении задержанного химмашевского стрелка возбуждено уголовное дело по статьям покушение на убийство малолетнего, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона

Вскоре он будет доставлен на допрос. Причины произошедшего выясняются.

Следователи сообщают, что сегодня вечером в доме по ул. Бородина, 48-летний житель Екатеринбурга "открыл стрельбу по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина".

стрельба, Химмаш, Бородина, штурм(2021)|Фото: Накануне.RU

В результате этого пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения.

Telegram-канал "Опер слил" опубликовал фотографию щита сотрудника СОБР Росгвардии, штурмовавшего квартиру стрелка в Екатеринбурге. На щите видны следы от пуль 12 калибра.

Щит сотрудника СОБР Росгвардии, стрельба(2021)|Фото: t.me/operdrain

Сообщается, что стрелок палил по штурмовой группе порядка 10 раз. Росвардейцы огонь не открывали.

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Теги: стрельба, Химмаш, Бородина, штурм, уголовное дело



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