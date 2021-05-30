Официально: СКР возбудил уголовное дело в отношении химмашевского стрелка

В отношении задержанного химмашевского стрелка возбуждено уголовное дело по статьям покушение на убийство малолетнего, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона

Вскоре он будет доставлен на допрос. Причины произошедшего выясняются.

Следователи сообщают, что сегодня вечером в доме по ул. Бородина, 48-летний житель Екатеринбурга "открыл стрельбу по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина".

В результате этого пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения.

Telegram-канал "Опер слил" опубликовал фотографию щита сотрудника СОБР Росгвардии, штурмовавшего квартиру стрелка в Екатеринбурге. На щите видны следы от пуль 12 калибра.

Сообщается, что стрелок палил по штурмовой группе порядка 10 раз. Росвардейцы огонь не открывали.