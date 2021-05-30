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стрельба, Химмаш, Бородина, штурм (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге жители дома на Химмаше требуют снять оцепление после завершения штурма

В Екатеринбурге жители дома по ул. Бородина на Химмаше, где произошла стрельба, требуют от полицейских снять оцепление. Об этом с места события сообщает корреспондент Накануне.RU.

Один из жителей даже попытался подраться с правоохранителями. Также некоторые люди называют происходящее "показухой" - из-за того, что на одного злоумышленника якобы "слишком большое" количество полицейских.

стрельба, Химмаш, Бородина, штурм(2021)|Фото: Накануне.RU

Оцепление состоит из нескольких цепочек. По словам одного из полицейских, им дана установка не снимать оцепление в течение трех часов.

стрельба, Химмаш, Бородина, штурм(2021)|Фото: Накануне.RU

Очевидец Алексей сообщает, что стрельба началась в 20.30. Якобы стрелок произвел 10 выстрелов одиночными патронами. Очевидцы Сергей и Артем сообщают, что выстрелов было порядка 50, стрелок истратил несколько обойм, попал в людей и припаркованные машины.

По предварительным данным, стрелок, бывший сотрудник МВД, был в запое после ухода жены.

стрельба, Химмаш, Бородина, штурм(2021)|Фото: Накануне.RU

Напомним, во время стрельбы были ранены два человека. Девятилетняя девочка получила ранение в живот и находится в больнице в тяжелом состоянии, ребенку делают операцию. Также в ногу был ранен росгвардеец. Ему тоже оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Теги: стрельба, Химмаш, Бородина, штурм



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