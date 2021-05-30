В Екатеринбурге задержали химмашевского стрелка

В Екатеринбурге силовики задержали стрелка, забаррикадировавшегося в квартире в доме по ул. Бородина, в микрорайоне Химмаш, передает корреспондент Накануне.RU.

Очевидцы сообщают, что его вывели из дома живым. По предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Также сообщается, что незадолго до конца штурма в доме прогремел взрыв - в квартиру нападавшего бросили светошумовую гранату.

По некоторым данным, стрелок был в запое после ухода жены. Mash сообщает, что перед пальбой экс-полицейский Сергей Б. пригласил к себе домой двух парней. Мужчины выпивали, разговаривали, а потом Сергей внезапно взял в руки оружие. После этого один из гостей выбежал босиком на улицу (позже жители вынесли ему шлепки).

Во время стрельбы были ранены два человека. Девятилетняя девочка получила ранение в живот и находится в больнице в тяжелом состоянии, ребенку делают операцию. Также в ногу был ранен росгвардеец. Ему тоже оказывают необходимую медицинскую помощь.