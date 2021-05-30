31 Мая 2021
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стрельба, Химмаш, Бородина (2021) | Фото: Mash

Силовики приступили к штурму дома, где заперся стрелок с Химмаша

В Екатеринбурге начался штурм квартиры стрелка, который забаррикадировался в доме по ул. Бородина. В самом доме отключили свет и газ, жильцов вывели на улицы, передает корреспондент Накануне.RU.

Очевидцы сообщают, что якобы от стрелка ушла жена, и он был в длительном запое. Некоторые соседи стрелявшего предполагают, что "у его снесло крышу" из-за того, что он участвовал в военных действиях в Чечне в 90-е годы.

РЕН-ТВ со ссылкой на свой источник сообщает, что перед стрельбой нападавший злоумышленник написал друзьям, что хочет "всех пострелять, потому что ему надоела жизнь".

По предварительным данным, стрелок - якобы бывший сотрудник МВД Сергей Б. Стрелял он из карабина Сайга. В результате были ранены два человека - девятилетняя девочка получила ранение в живот и находится в больнице, в тяжелом состоянии. Ребенку делают операцию. Также в ногу был ранен росгвардеец. Ему тоже оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Теги: стрельба, Химмаш, Бородина, штурм



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