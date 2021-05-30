Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время стрельбы в Екатеринбурге

Девочка, которую ранил стрелок с Химмаша, находится в тяжелом состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Ее ранили в живот, сейчас она находится на операции. Медицинская помощь также оказывается раненному сотруднику Росгвардии. Его злоумышленник ранил в ногу, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

По предварительным данным, стрелок - якобы бывший сотрудник МВД Сергей Б. Стреляет он из карабина Сайга. На месте работают оперативные службы. Полицейские оцепили опасный участок. ТАСС, со ссылкой на свой источник сообщает, что на место стрельбы в Екатеринбурге направлен СОБР Росгвардии.

Telegram-канал "Подъем" со ссылкой на очевидцев сообщает, что перед началом пальбы по людям мужчина кричал: "Требую отменить гомосексуализм".