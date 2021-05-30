31 Мая 2021
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екатеринбург аэропорт кольцово (2018) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге самолет прервал взлет из-за сработавшего оповещения о столкновении

В аэропорту Кольцово сегодня самолет А-320 авиакомпании "Аэрофлот", летящий из столицы Урала в Сочи, был вынужден прервать взлет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, на воздушном судне во время разгона сработало оповещение о столкновении. Самолет был вынужден прервать взлет и остановиться. На борту находилось 124 пассажира, из них 30 детей. Пострадавших нет. Самолет цел и готовится ко взлету в аэропорт назначения.

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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Теги: самолет, столкновение, взлет



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