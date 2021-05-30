Опубликовано видео стрельбы в Екатеринбурге: стрелок заперся в одной из квартир

В Екатеринбурге стрелок с Химмаша продолжает отстреливаться из окна квартиры на ул. Бородина. Видеозапись стрельбы опубликовали telegram-каналы Mash и Baza, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным, стрелок - якобы бывший сотрудник МВД Сергей Б. Стреляет он из карабина Сайга. На месте работают оперативные службы. Полицейские оцепили опасный участок. ТАСС, со ссылкой на свой источник сообщает, что на место стрельбы в Екатеринбурге направлен СОБР Росгвардии.

Есть пострадавшие - сообщалось о том, что стрелок ранил сотрудника Росгвардии и ребенка.