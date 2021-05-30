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мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

В Новосибирске умер нарушитель ПДД, которого случайно подстрелил гаишник

В Мошковской районной больнице скончался 19-летний мужчина, в которого случайно выстрелил гаишник во время задержания. Информацию о смерти подтвердили в региональном СКР, передает корреспондент Накануне.RU.

Принято решение о переквалификации уголовного дела в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району. Ранее его обвиняли в превышении должностных полномочий.

Однако, в связи со смертью потерпевшего, дело в отношении полицейского переквалифицировали с ч. 1 ст. 118, п.п. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, вечером 28 мая, инспектор ДПС не свою службу на улице города. Telegram-каналы сообщают, что полицейский догнал автомобиль с нарушителем, который пытался скрыться от преследования.

Машину удалось остановить, полицейский пытался обезвредить водителя, на выручку которому пришел его 19-летний попутчик. Сотрудник охраны правопорядка переключился на второго нарушителя, попутно достав пистолет. В пылу борьбы оружие выстрелило в голову задерживаемому.

"Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу потерпевшего. После чего, подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы "ПМ", взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы", - говорится в сообщении СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Теги: застрелил, погоня, гаишник, смерть, уголовное дело, переквалификация



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Ранее 29.05.2021 10:06 Мск Новосибирский гаишник после погони случайно застрелил нарушителя

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