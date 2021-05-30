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Александр Лукашенко, купание в море (2021) | Фото: Пул Первого

Лукашенко принял предложение Путина и искупался в Черном море

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко искупался в Черном море. Фотографии купающегося президента Белоруссии опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", который ведет пресс-служба белорусского лидера, передает корреспондент Накануне.RU.

Искупаться Лукашенко предложил президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи. Вместе с Лукашенко Путин не купался, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич.

После инцидента Евросоюз постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд авиакомпаний уже последовал рекомендациям ЕС, начав совершать рейсы в облет Белоруссии.

Несколько европейских компаний не смогли выполнить рейсы в Москву из-за отсутствия разрешения российской стороны на прибытие по альтернативному маршруту.

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Теги: Александр Лукашенко, купание в море, Путин



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