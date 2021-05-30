Глава РФПИ заявил об ажиотаже вокруг российской вакцины от COVID-19 "Спутник V"

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил об ажиотаже вокруг российской вакцины "Спутник V" во всем мире, сообщает телеканал "Россия-1"

Повышенный интерес к вакцине глава РФПИ объяснил тем, что вакцина показывает лучшие результаты, как с точки зрения эффективности, так и в плане безопасности. Эффективность вакцина подтверждают также другие страны: Мексика, Аргентина, Венгрия.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в странах с общим населением свыше 3 млрд человек. Отметим, что ранее Международный комитет Красного Креста высказался за получение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Тем временем, в России в скором времени будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса, сообщил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств. Какие-либо подробности о новом препарате он не привел.