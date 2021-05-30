30 Мая 2021
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вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Глава РФПИ заявил об ажиотаже вокруг российской вакцины от COVID-19 "Спутник V"

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил об ажиотаже вокруг российской вакцины "Спутник V" во всем мире, сообщает телеканал "Россия-1"
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Повышенный интерес к вакцине глава РФПИ объяснил тем, что вакцина показывает лучшие результаты, как с точки зрения эффективности, так и в плане безопасности. Эффективность вакцина подтверждают также другие страны: Мексика, Аргентина, Венгрия.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в странах с общим населением свыше 3 млрд человек. Отметим, что ранее Международный комитет Красного Креста высказался за получение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Тем временем, в России в скором времени будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса, сообщил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств. Какие-либо подробности о новом препарате он не привел.

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Теги: коронавирус, вакцина, Спутник V, вакцинация



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