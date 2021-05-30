Последний день голосования: мэр Екатеринбурга призвал свердловчан выбрать объекты благоустройства

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан принять участие в голосовании за дизайн-проекты благоустройства парков уральской столицы. Об этом он сообщил в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о дизайн-проектах планируемых к благоустройству в 2022 году общественных территорий. Это федеральная программа формирования комфортной городской среды. Голосование идет с 26 апреля и до его завершения остались считанные часы.

"Призываю всех горожан, кто еще не проголосовал, сделать это, зайдя на сайт 66.gorodsreda.ru. От ваших голосов зависит благоустройство городских парков и скверов", - говорится в сообщении.

Проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется с 2017 года. Множество территорий получили новую жизнь в разных городах и поселениях России.

Ранее к участникам голосования через волонтеров проекта "Формирование комфортной городской среды" присоединился и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Оно продлится до 30 мая, принять участие в нем могут все уральцы старше 14 лет.