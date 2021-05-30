Последний день голосования: мэр Екатеринбурга призвал свердловчан выбрать объекты благоустройства

30 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Евгений Куйвашев во время голосования за дизайн-проект благоустройства территории (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Последний день голосования: мэр Екатеринбурга призвал свердловчан выбрать объекты благоустройства

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан принять участие в голосовании за дизайн-проекты благоустройства парков уральской столицы. Об этом он сообщил в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о дизайн-проектах планируемых к благоустройству в 2022 году общественных территорий. Это федеральная программа формирования комфортной городской среды. Голосование идет с 26 апреля и до его завершения остались считанные часы.

"Призываю всех горожан, кто еще не проголосовал, сделать это, зайдя на сайт 66.gorodsreda.ru. От ваших голосов зависит благоустройство городских парков и скверов", - говорится в сообщении.

Проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется с 2017 года. Множество территорий получили новую жизнь в разных городах и поселениях России.

Ранее к участникам голосования через волонтеров проекта "Формирование комфортной городской среды" присоединился и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Оно продлится до 30 мая, принять участие в нем могут все уральцы старше 14 лет.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: благоустройство, объекты, голосование, города, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети