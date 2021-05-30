47-летний московский учитель умер сразу после вакцинации

47-летний учитель московской школы №1748 "Вертикаль" Виктор Шишков умер сразу после второй прививки от коронавируса. Об этом сообщает в соцсетях Независимая ассоциация врачей.

Сообщение о смерти Шишкова появилось на странице школы, но там о прививке умолчали. Однако в комментариях пишут, что директриса потребовала от всех привиться в обязательном порядке под угрозой увольнения. И будто бы еще один учитель, который привился вместе с умершим, находится в тяжелом состоянии. На странице школы все шокированы смертью молодого и полного сил учителя, о котором хорошо отзываются.

Независимая ассоциация врачей сообщает, что он почувствовал себя плохо сразу после второй прививки и немедленно обратился к врачу. Однако никаких проблем у него не нашли. На следующий день он умер. Незадолго до смерти он заявил о влиянии вакцины.

Управляющий главной инфекционной больницей имени Боткина в Санкт-Петербурге профессор Алексей Яковлев считает, что вакцинация может быть небезопасна для тех, у кого есть антитела. Он рекомендует тщательно обследоваться, прежде чем делать прививку. На первых порах так и рекомендовалось, но затем это исключили их списка противопоказаний. Характерно, что лекарства от коронавируса практически не разрабатываются, и все сводится только к вакцинации.