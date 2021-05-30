30 Мая 2021
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мотопараплан, крушение, пострадавшие (2021) | Фото: t.me/uraltransprok

Прокуратура проводит проверку из-за крушения мотопараплана в Свердловской области

Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов после крушения мотопараплана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Инцидент произошел вчера вечером в двух километрах от Нижнего Села. Два человека пострадали. Один отделался ушибами, его местонахождение выясняют правоохранители, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

мотопараплан, крушение, пострадавшие(2021)|Фото: t.me/uraltransprok

За жизнь второго пострадавшего борются врачи, он находится в состоянии комы.

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Теги: мотопараплан, крушение, пострадавшие



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