Прокуратура проводит проверку из-за крушения мотопараплана в Свердловской области

Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов после крушения мотопараплана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Инцидент произошел вчера вечером в двух километрах от Нижнего Села. Два человека пострадали. Один отделался ушибами, его местонахождение выясняют правоохранители, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

За жизнь второго пострадавшего борются врачи, он находится в состоянии комы.