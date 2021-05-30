Под Первоуральском рухнул мотопараплан: двое пострадали

Вчера вечером под Первоуральском, в двух километрах от Нижнего Села произошло крушение мотопараплана. Два человека пострадали. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сообщение о ЧП в ОВД Первоуральска поступило в 22.30 по местному времени.

"Летательное устройство названия не имеет. Вместе с тем, двигатель и рама пронумерованы. По предварительным данным, пилот мотопараплана, выполняя полет, задел крылом дерево, в результате чего транспортное средство упало", - сообщил полковник Горелых.

Правоохранители установили личности пострадавших. Один из них житель Екатеринбурга, 1979 года рождения, ранее судимый за незаконную торговлю оружием. Во время падения он сломал основание черепа и сейчас находится в коме. Врачи борются за его жизнь. Второй пострадавший отделался ушибами, он самостоятельно покинул место крушения, и обратился позднее в больницу.

Отмечается, что разрешения на полеты в районе падения мотопараплана никому не давали.

Правоохранители проводят проверку и разыскивают второго пострадавшего, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Личность его также установлена, это житель Среднеуральска 1992 года рождения.