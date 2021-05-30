Новый спикер пермской гордумы сломал ногу, играя в футбол в Москве

Исполняющий обязанности председателя думы Перми Дмитрий Малютин сломал ногу во время благотворительного футбольного турнира "Кубок добра" в Москве. Об этом сообщил он сам в своем Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

В футбол играли команды 12 представителей муниципалитетов России. Команда пермяков ВАРМСУ заняла четвертое место из 12.

"Забивая гол, был остановлен защитником команды противника. А дальше "упал, очнулся - гипс". Жаль, что не смогу поучаствовать в нашем Пермском марафоне!" - сообщил Малютин.

Напомним, 27 октября депутаты Пермской городской думы большинством голосов прекратили полномочия спикера городского парламента Юрия Уткина в связи с утратой доверия.

Решение думы Юрий Уткин пытался оспорить в суде. Но решение об увольнении политика признано законным. Временно исполняющим обязанности спикера думы Перми стал Дмитрий Малютин. В статусе врио он пробудет до избрания нового парламента.