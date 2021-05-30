Спикер Европарламента призвал к ужесточению санкций против России

Спикер Европейского парламента Давид Сассоли призвал ужесточить санкции против российских должностных лиц, сообщает ТАСС. Он заявил, что необходимо поддерживать "тесный контакт с населением, гражданским обществом, диссидентами, неправительственными организациями и независимыми СМИ".

Ранее издание Bloomberg сообщало, что представители стран ЕС предложили властям США выступить с совместным заявлением о намерении придерживаться единого подхода к России, а также противодействовать действиям российской стороны, которые они считают враждебными.

"Мы едины в принципиальном подходе к России и будем давать решительный ответ на ее периодическое негативное поведение и враждебные действия". "Мы будем поддерживать тесные консультации и сотрудничество по всему спектру общих вызовов и возможностей в рамках нашего всестороннего подхода к Китаю", - сообщает агентство.

Заявление предлагается сделать 15 июня на саммите в Брюсселе. Напомним, что на следующий день, 16 июня, планируется встреча Путина и Байдена в Женеве. Отмечалось, что российский и американский лидеры обсудят стратегическую стабильность, а также борьбу с пандемией COVID-19 и "урегулирование региональных конфликтов".

Ранее в Рейкьявике прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. Сергей Лавров открыто назвал нынешние отношения между Москвй и Вашингтоном "нездоровыми", но выразил готовность "разгребать завалы". Блинкен, со своей стороны, обещал продолжить переговоры в будущем.