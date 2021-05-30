В Нижневартовске "КамАЗ" столкнулся с пассажирским поездом: водитель госпитализирован

В Нижневартовске на железнодорожном переезде, на 209 километре автодороги, в сторону озера Мыхпай, КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом Нижневартовск - Москва, сообщили Накануне.RU в управлении по делам ГО и ЧС Нижневартовска.

По данным очевидцев, во время движения поезда Камаз стоял у стоп-линии, но потом начал движение в сторону идущего поезда. Водитель КамАЗа в реанимации. Telegram-канал "Сейчас | Нижневартовск" сообщает, что он был госпитализирован с ушибом грудной клетки.

После осмотра поезд был допущен к перевозкам.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.