30 Мая 2021
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КамАЗ, поезд, столкновение (2021) | Фото: управление ГО и ЧС по Нижневартовску

В Нижневартовске "КамАЗ" столкнулся с пассажирским поездом: водитель госпитализирован

В Нижневартовске на железнодорожном переезде, на 209 километре автодороги, в сторону озера Мыхпай, КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом Нижневартовск - Москва, сообщили Накануне.RU в управлении по делам ГО и ЧС Нижневартовска.

По данным очевидцев, во время движения поезда Камаз стоял у стоп-линии, но потом начал движение в сторону идущего поезда. Водитель КамАЗа в реанимации. Telegram-канал "Сейчас | Нижневартовск" сообщает, что он был госпитализирован с ушибом грудной клетки.

После осмотра поезд был допущен к перевозкам.

КамАЗ, поезд, столкновение(2021)|Фото: управление ГО и ЧС по Нижневартовску

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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