Байден намерен обсудить с Путиным стабилизацию двусторонних отношений, - Блинкен

Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным стабилизацию двусторонних отношений на возможной встрече. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне.

"Президент Байден уже давно - еще до того, как он стал президентом - четко заявлял, что если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы примем ответные меры. Но мы не стремимся к эскалации [двусторонних отношений], мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую", - сказал глава Госдепа.

В качестве примера двустороннего сотрудничества он привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). "И действительно, есть сферы, где поиск путей сотрудничества в интересах обеих стран - стратегическая стабильность, вероятно, находится в верхней части этого списка, несмотря на наши глубокие разногласия. Нам удалось продлить новый ДСНВ на пять лет. Мы будем искать другие возможности, но, по словам Доминика, это зависит от того, что Россия решит делать или не делать", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства, добавив, что Вашингтон "уделяет самое пристально внимание действиям России и тому, какой курс она выберет", передает ТАСС.

Напомним, ранее Канцлер Австрии Себастьян Курц позвонил Владимиру Путину и предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена предлагает Кремлю провести встречу 15-16 июня. До этого – 11-13 июня – Байден будет участвовать в саммите НАТО в Брюсселе. Кремль заявил, что договоренности по датам пока нет.